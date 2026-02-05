Serkan Özbalta: Temiz oynamaya çalıştık

Serkan Özbalta: Temiz oynamaya çalıştık
Yayınlanma:
Erzurumspor FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maç sonrası basın toplantısında konuştu. Özbalta, ''Bugün genç oyuncular ve biraz tecrübeli isimlerle temiz oynamaya çalıştık'' dedi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, Fenerbahçe'nin transfer sürecine kadrosuna kattığı hamlelere değinerek sözlerine başladı.
Sarı-lacivertli ekibin dün akşam İstanbul'a getirdiği Fransız yıldız N'Golo Kante'den bahsederek sözlerini sürdüren Özbalta, "Kariyeri ve kişiliğiyle iyi bir transfer yaptılar. Ligde namağlup gidiyorlar. Taraftarlar şampiyonluk istiyor. Dünkü transferin bugünkü maç için taraftarı heyecanlandırdığını gördük. Bu da bizim için talihsizlik oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

''TEMİZ OYNAMAYA ÇALIŞTIK''

Fenerbahçe taraftarının takımına önemli bir destek verdiğinin altını çizen Özbalta, şöyle konuştu:
"Güzel bir zemin, çiseleyen bir hava, futbol için güzel bir akşam vardı. Özellikle ilk yarıda iyi futbol oynadık. Yeri geldiğinde savunmadan pasla, yeri geldiğinde ön taraftaki bloğu topla buluşturarak rakip sahaya geçmeye çalıştık.
Bu maçlarda erken gol biraz durumu değiştirebiliyor. Belki 55, 60. dakikada golü bulsaydık, hamleleri daha sonra yapabilirlerdi, kaliteli ayakları 60-65'ten sonra alabilirlerdi. 24-25 oyuncuyu aynı seviyede tutmak istiyoruz. Bugün genç oyuncular ve biraz tecrübeli isimlerle temiz oynamaya çalıştık.
Buradan kazanımlarla dönüyoruz. Genç çocukların oynadığı futbolla verdikleri keyifle dönüyoruz. Ligde 2. sıradayız, hedefler büyüdü, pazartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda oynayacağız."
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Spor
Tedesco'dan flaş Mert Günok kararı
Tedesco'dan flaş Mert Günok kararı
Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan'a yanlış yapan kulüpleri açıkladı
Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan'a yanlış yapan kulüpleri açıkladı
Fenerbahçe geri döndü: Erzurumspor FK'yı devirdi
Fenerbahçe geri döndü: Erzurumspor FK'yı devirdi