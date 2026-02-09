Erzurumspor teessüf ettiği Hakan Kutlu'nun karşısında: Sakaryaspor Erzurumspor maçı öncesi enteresan olay

TFF 1. Lig'de 24. haftanın en kritik maçı bu akşam oynanacak. Zirve yarışı yapan Erzurumspor ile ligde kalma mücadelesi veren Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

ERZURUMSPOR TEESSSÜF ETMİŞTİ

Erzurumspor, eski teknik direktörü Hakan Kutlu'ya Vanspor'daki görevinden ayrıldığında açıklamaları nedeniyle teessüf etmişti.

Sakaryaspor: 5 Erzurumspor: 2

Hakan Kutlu, Sakaryaspor'un başına geçmeden önce çalıştığı Vanspor'dan ayrılırken, "Türkiye’de düşük bütçeli takımlarda futbolcu gelişimini ön planda tutarak, kulüp yapılanmasını daha sağlıklı bir hale getirmek için verilen mücadelenin çoğu zaman karşılık bulmadığını net bir şekilde göstermiştir. Artık doğrudan hedefe oynayan, yüksek bütçeli takımlarda veya Süper Lig seviyesinde çalışmamın daha doğru olacağına karar verdim" demişti.

Erzurumspor'dan bu habere tepki gelmişti. Gazete Pusula'da yer alan habere göre; 3 yıl görev yaptığı Erzurumspor FK’yı da hedef gösterdiği kariyer planlaması açıklamasında ki ifadelere üzüldüğünü belirten yönetici ve taraftarlar, "Her ne kadar çoğu takımdan düşük bütçeye sahip bir kulüptüysek bile Hakan hocanın bir dediği iki edilmedi. Takımı zor dönemde sahiplenmesi ve küme düşecek denilen takımı hep zirveye oynatmasına rağmen çoğumuzun gönlünde taht kuran hocanın bu açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Mevcut imkanlar nispetinde zorlu yarışta biz de belki pahalı oyuncu transferi olmadı ama gereken bütçe anlamında ki fedakarlığı yaptığımızı bilen bir hocanın böyle bir açıklama yapmasını doğru bulmadık, bulamıyoruz. Süper Lig'de yüksek bütçeli takımı çalıştırmayı daha çok arayacağına inandığımız Kutlu’ya teessüf ederiz'' demişlerdi.

Hakan Kutlu, şimdi Sakaryaspor'un hocası olarak Erzurumspor'un karşısına çıkacak.

HAKAN KUTLU VE SERKAN ÖZBALTA ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Maçın enteresan olayı ise iki takımın teknik direktörlerinin eski takımlarına karşı mücadele edecek olmaları.

Medyabar'daki habere göre Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2023-2025 sezonları arasında Erzurumspor FK’da görev yaptı. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise 2022-2023 sezonunda Sakaryaspor’da 11 lig maçında takımın başında yer aldı.

Şimdi iki teknik direktör eski takımlarını yenmeye çalışacak.