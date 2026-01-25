Erzurum Pendik'i yendi Amedspor'u geçti

TFF 1. Lig'de Erzurum FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla Amedspor'u geçip zirveye yükseldi.

TFF 1. Lig'de zirve yarışını ilgilendiren 22. hafta maçında Erzurum FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Ligde son 5 maçını da kazanan Erzurum FK, maç fazlasıyla Amedspor'u geçip averajla liderliğe yükseldi.

Erzurum FK'ya 2-0 kazandığı Amedspor maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurduErzurum'a 2-0 Amed maçıyla ilgili kötü haber

Erzurum FK, puanını 42 yaparken, son 2 maçında yenilen Pendikspor'un 38 puanı bulunuyor.

PENDİKSPOR-ERZURUM FK: 1-2

Stat: Pendik
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Onur Gülter, Ömer Yasin Gezer
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Sequeirra, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Thuram (Dk. 67 Clarke-Harris), Denic (Dk. 60 Hakan Yeşil), Wilks, Görkem Bitin (Dk. 61 Ahmet Karademir)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 78 Adem Eren Kabak), Crociata (Dk. 77 Sylla), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 88 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu
Goller: Dk. 23 Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Dk. 44 Thuram (Kendi kalesine), Dk. 85 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Yiğit Fidan, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 85 Sequeirra (Pendikspor), Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 90+2 Sylla (Erzurumspor FK)

Kaynak:AA

