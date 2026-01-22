Erzurum FK'ya 2-0 kazandığı Amedspor maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de geçen haftanın en kritik maçı Erzurum'da oynanmıştı.

Erzurum FK, Kazım Karabekir Stadı'ndaki 21. hafta maçında lider Amedspor'u 2-0 yenerek, 2. sıraya çıkmış ve Süper Lig için umutlanmıştı.

Serkan Özbalta Amedspor maçından sonra konuştu: Canımızı çıkarttılar!

Erzurum FK'yı galibiyete götüren golleri 65. dakikada Eren Tozlu ile 90+5'te Baiye atmıştı.

TFF'DEN KÖTÜ HABER

Erzurum FK'ya Amedspor'u yenerek ligde 2. sıraya çıkmanın sevincini yaşarken, Türkiye Futbol Federasyonu kötü haberi duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada Erzurum FK'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 18.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."