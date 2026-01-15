Erzurum FK Amedspor maçının hakemi belli oldu: TFF 1. Lig'de kritik atamalar

Erzurum FK Amedspor maçının hakemi belli oldu: TFF 1. Lig'de kritik atamalar
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Erzurum FK ile Amedspor arasında oynanacak kritik maça dikkat çeken bir atama yapıldı.

TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ligde haftanın kritik maçına yapılan atama dikkat çekti. Lider Amedspor'un deplasmanda Erzurum FK ile oynayacağı maçın hakemi Erdem Mertoğlu oldu.

TFF 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF 1. Lig'de maçların programı ve hakemleri şöyle:
Arca Çorum FK-Adana Demirspor: Raşit Yorgancılar
Atakaş Hatayspor-Manisa FK: Berkay Erdemir
Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Pakkan
Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: Batuhan Kolak
Erzurumspor FK-Amedspor: Erdem Mertoğlu

Boluspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu
Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi
Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

