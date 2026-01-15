TFF 1. Lig'de şampiyon kim olacak Amedspor kaç puan toplayacak? Şimdiden açıkladılar

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 20. hafta sonunda Amedspor 42 puanla lider. Pendikspor 38 puanla ikinci, Esenler Erokspor 37 puanla üçüncü. Hemen arkasında Erzurumspor var. Peki şampiyon kim olacak, Amedspor kaç puan daha toplayacak. Yapay zekaya sordular, şimdiden açıkladılar.

TFF 1. Lig'de zirve yarışının yanı sıra play off için de kıyasıya bir rekabet var.
Ligde 20. hafta sonunda lider 42 puanla Amedspor. İkinci sıradaki Pendikspor'un 38 puanı bulunuyor.
Esenler Erokspor 37, Erzurumspor 36 puanda. Ayrıca Bodrumspor, Çorum FK, Boluspor, Iğdırspor, Ankara Keçiörengücü de alt alta sıralanıyor.

Hem ilk 2 için, hem de play off için yarış sürüyor.
Peki TFF 1. Lig'de şampiyon kim olacak, Amedspor kaç puan toplayacak?

AMEDSPOR ŞAMPİYON, ERZURUM FK 2. SIRADA

Amidahaber'deki habere göre; Google’ın yapay zekâ modeli Gemini’nin yaptığı sezon sonu simülasyonuna göre TFF 1’nci Lig’de zirve Amedspor’un olacak. Amedspor, sezonun kalan 18 haftasında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 42 puan daha toplayacak.

Yeşil kırmızılı ekip, 38 maç sonunda ligi 84 puanla şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig biletini alacak. Amedspor'un arkasında 77 puanla Erzurum FK yer alacak ve Süper Lig'e çıkacak.

PLAY OFF VE DÜŞECEKLER

Simülasyona göre Esenler Erokspor, Pendikspor, İstanbulspor, Boluspor ve Iğdır FK, Süper Lig'e çıkmak için play off mücadelesi verecek.
Yapay zeka simülasyonuna göre sezon sonunda Serikspor, Ümraniyespor, Hatayspor ve Adana Demirspor TFF 1. Lig’e veda edecek.

KARLAR ÜZERİNDE ANTRENMAN

Amedspor, Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına karlar üzerinde devam etti.

aa-20260114-40252178-40252175-amed-sportif-faaliyetlerde-erzurumspor-fk-maci-hazirliklari.jpg

Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

