Amedspor'a 1-0 kazandığı Çorum FK maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Amedspor, ikinci yarının ilk maçında Çorum FK'yı Diagne'nin attığı golle 1-0 yenmişti.

En yakın rakibi Pendikspor'un Bodrum FK'yla berabere kalmasıyla da puan farkını 4'e çıkarmıştı.

Sinan Kaloğlu 4 futbolcunun ismini saydı: Amedspor'da hareketli günler

Amedspor, Erzurum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Güneydoğu Güncel'den Taşkın Civelek'in haberine göre TFF, Amedspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amedspor 09.01 2025 tarihinde oynanan Amedspor - Arca Çorumspor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."