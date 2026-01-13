Sinan Kaloğlu 4 futbolcunun ismini saydı: Amedspor'da hareketli günler

Sinan Kaloğlu 4 futbolcunun ismini saydı: Amedspor'da hareketli günler
Yayınlanma:
Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, Yusuf Demir iddiasıyla ilgili de konuştu.

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, 4 futbolcuyla ilgili iddialara da açıklık getirdi.
Kaloğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada savunma hattına takviye yapmaları gerektiğini söyledi.
Ara transferde oyuncu bulmanın zorluğuna değinen Kaloğlu, "Hazır oyuncu bulmak kolay olmuyor. Tüm takımlar gibi biz de arıyoruz. Takımımıza değer katacak oyunculara bakıyoruz. Alınacak oyuncular hem karakter hem de futbolculuk anlamında takımımıza değer katması gerekiyor. Yönetimimizin transferde 30 yaş civarı veya 30 yaş altı oyunculara yönelik bir isteği var. Savunma hattına takviye yapmamız gerekiyor çünkü alternatifimiz fazla yok" dedi.

FERNANDO, SİNAN KURT, KOUYATE

Kaloğlu, Fernando ve Sinan Kurt'un ayrılacağı iddiasına şu yanıtı verdi:

"Fernando ve Sinan Kurt'un ayrılacağı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Şu an için "Şu oyuncu gidecek" gibi bir düşüncemiz yok. Yabancı kontenjanında yer açmak adına Cheikhou Kouyate ile yollarımızı ayıracağız. Yönetimimiz Kouyate ile görüşmelerini sürdürüyor."

YUSUF DEMİR AÇIKLAMASI

Galatasaraylı Yusuf Demir'le ilgili transfer haberleriyle ilgili soru üzerine Kaloğlu şunları söyledi:
"Yusuf Demir iddiası doğru değil. Yusuf Demir ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Yusuf Demir'in konusu hiç olmadı. Biliyorsunuz şimdi Amedspor izlenebilen, çok tirajı olan, reytingi olan bir takım. O yüzden de basında olsun, sosyal medyada olsun, menajerlerin takımımızla ilgili çıkardığı bu tip haberler çok oluyor. Yalan yanlış şeyler oluyor. Kulübümüzün, takımımızın ismi birçok futbolcuyla anılıyor ama birçoğu doğru değil."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

