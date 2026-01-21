Erman Toroğlu'nun Galatasaray ve Başakşehir için hakem iddiası taraftarları kızdırdı

Yayınlanma:
Feyyaz Uçar'a konuk olan Erman Toroğlu, bazı takımların Süper Lig'de uğurlu hakemlerinin olduğunu söyledi. Toroğlu'nun Galatasaray ve Başakşehir örneği vermesi taraftarları kızdırdı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, F90 Spor Youtube kanalında Feyyaz Uçar’a konuk oldu.

Erman Toroğlu burada Feyyaz Uçar’ın federasyonun hakemlere hakkında aldığı kararlara dair yönelttiği soruya yanıt verdi.

"UĞURLU HAKEMLERİ VAR"

Erman Toroğlu’nun Galatasaray ve Başakşehir’i örnek göstererek ‘uğurlu hakemlerinin’ olduğunu söylemesi taraftarların tepkisini çekti.

Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

Hocam ben sana şeyi söyleyeyim ya. Bırak hikayeyi ya. Bundan iki dönem evvel MHK gene bu MHK başkanı var. Operasyon yapmaya kalktı. Aaa! Bazı kulüp başkanları operasyon yapılan hakemlere statlarda çiçekler verdiler ve geri döndürdüler. Ne kadar açık söylüyorum. Başakşehir, Galatasaray. Neden bahsediyorsunuz? Uğurlu hakemlerdi onlar. Vallahi ben diyeceğim kadar diyorum da gerisi başkalarına kalıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

