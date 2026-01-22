Erman Toroğlu'ndan çok tartışılacak Osimhen iddiası

Yayınlanma:
Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Atletico Madrid maçının ardından Victor Osimhen'i eleştirdi. Toroğlu, Eren Elmalı için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid maçını değerlendirirken, önce Eren Elmalı'yı, sonra da Victor Osimhen'i eleştirdi.

2024/11/07/hbgs.jpgMaçın 80. dakikasından sonrasına dikkat çeken Toroğlu, Sözcü'deki yazısında, "80’den sonra sarı-kırmızılı bazı oyuncuların adaleleri kasılmaya başladı. 15 dakika daha oynansa ne olurdu, düşünmek istemiyorum. Yani Galatasaray Avrupa’da fizik olarak iyi değil. Türkiye’de iş yapıyor, çünkü rakip yok. Gönül istiyor ki bu Atletico’ya karşı Galatasaray gol pozisyonlarına girsin, indirmeler bindirmeler yapsın, rakip takım bunalsın, kafasını kaldıramasın, Galatasaray onu ezsin ama hikâye" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladıGalatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı

"EREN'İ ÇOK ABARTTIK"

Toroğlu, Atletico Madrid'in attığı golle ilgili olarak da "Atletico’nun attığı gole bir bakın. Soldan bir orta, tüm defansı geçiyor, 1.80’lik Eren, topu arkaya bırakıyor, kademeye giremiyor, oynadığı maç Şampiyonlar Ligi, arkadaki 1.73’lik adam gol atıyor.

avrupa-2026-01-22t090043-217.jpg

Böyle goller yerseniz Şampiyonlar Ligi’nde yürüyemezsiniz ama Türkiye Ligi’nde bu golleri yerseniz pozisyonları kimse konuşmaz. Eren’i çok abarttık, kurtarıcı yaptık. Al sana kurtarıcı. Bazı şeyleri yaparken aynaya bakın, sonra size ne yaptığınızı anlatırlar" diye yazdı.

"OSİMHEN NEREDE?"

Uğurcan'ın iyi işler yaptığını belirten Toroğlu, şöyle devam etti:

avrupa-2026-01-22t090138-703.jpg

"Uğurcan iyi işler yaptı ama hani senin Osimhen’in nerede? Atletico’da 100 milyonluk oyuncu kaç tane var? Osimhen Osimhen’se takımını bu maçlarda kurtaracak. Ama Osimhen bu maçları kurtaracak oyuncu olsaydı zaten İngiliz takımları, İspanyol takımları alırlardı. Bu benim görüşüm.
Herkes seviniyor 1 puana ama bakalım 1 puan yetecek mi?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

