Erman Toroğlu: Kırmızı kart olmalıydı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetiyle biten maçla ilgili yorumunda, iki takım arasındaki güç farkını anlattı.

Toroğlu, Sözcü'deki yazısında "Galatasaray, üst üste pas yapıyor ama Kayserispor buna karşılık veremiyor. Böyle olunca da defanslar hata yapmaya başlar. Nitekim Kayserispor güzel bir tepside iki tane gol hediye etti. Ligde oynayan takımlar arasında bu kadar fark olmaması lazım" yorumunu yaptı.

"BİR POZİSYONA TAKILDIM"

Maçın sonunun ilk 15 dakika sonra belli olduğunu belirten Toroğlu, "Galatasaray, kilometreyi 70’e 80’e çıkarmadan rahat kazandı. Hakeme fazla iş düşmedi" diye yazdı.

Toroğlu, bir pozisyona takıldığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri’nin kaleciye pas yaptığı pozisyonda kalecinin yaptığı penaltı. Bakınız; kalecilerle hücumcular arasındaki bu pozisyonlarda FIFA, olayı kaleciler lehine biraz yumuşattı. Ama nasıl? Eğer kaleci hücumcu gelirken topu almak için ayağına yatıyorsa ve kalecinin elleri hücumcunun ayağına gidiyorsa sarı kart olarak değerlendiriliyor. Ama hücumcu kaleciyi geçmişse ve kaleci arkadan hücumcuya müdahale yapmışsa, kaleciye kırmızı kart olması gerekir. Burada bırakın kalecinin ellerini, rakip geçtikten sonra ayağıyla indiriyor. Kırmızı kart olmalıydı."