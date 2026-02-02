Deniz Çoban: Kırmızı kart gerekiyordu penaltıyı kaçırdı

Deniz Çoban: Kırmızı kart gerekiyordu penaltıyı kaçırdı
Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Galatasaray-Kayserispor maçı hakeminin bazı kararlarını eleştirdi. Çoban, "Kart yönetiminde bu seviye bir maç için tolerans biraz fazla kaçtı" yorumunu yaptı.

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Galatasaray'ın 4-0 galibiyetiyle tamamlanan Kayserispor maçını değerlendirdi.
Kart yönetiminde bu seviye bir maç için toleransın biraz fazla kaçtığını belirten Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erken dakikalarda kararlar büyük ölçüde doğruydu. 22’de Eren Elmalı’ya verilen sarı kart haklı ve ölçülüydü. 25’te Galatasaray’a verilen penaltı doğru, kaleci Bilal’in sarı kartı da yerindeydi. 34’te Lemina’nın sarısı da kurallara uygundu. Fakat ikinci yarıya doğru kaçırılan pozisyonlar arttı. 36’da Sallai’nin, Cardozo’ya topsuz alanda yaptığı faule sarı kart çıkmaması eksik kaldı. İlk yarının uzatmalarında Abdülkerim’in topu koluyla oynadığı pozisyonda sarı verilmemesi de benzer bir hataydı.

"LEMİNA'YA KIRMIZI GEREKİYORDU"

En kritik an 45+1’de geldi: Lemina, rakibinin şut atacağı anda arkadan iterek vuruşu bozdu. Faulün yanı sıra ikinci sarı ve kırmızı kart çıkması gerekiyordu; çıkmadı.
54’te Noa Lang’ın kontrolsüz hareketine faul çalınmadı, oysa sarı kaçınılmazdı. 90+2’de Ahmet Kutucu’nun ortasında top Katongo’nun koluna çarptı. Hakem devam dese de VAR penaltıyı getirdi. Penaltı kararı tartışmasız doğruydu. Burada kural net: Savunmacının bilerek oynadığı top açık koluna gelirse oyun devam eder, savunmacının vücudundan seken top açık eline gelirse ihlal olur. Adnan Deniz Kayatepe maçın genelinde tutarlı görünse de son dakikadaki penaltı kaçırılması ve Lemina’nın ikinci sarı kartı gibi kritik hatalar performansını gölgeledi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

