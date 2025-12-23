Erman Toroğlu ile fotoğrafını paylaştı: Vedayı açıkladı

İş insanı Mübariz Mansimov'un ortaklıktan çekilmesiyle birlikte sermaye yapısında bozulmalar yaşayan Ekol TV’den flaş bir karar geldi.

YAYINLARI SONLANDIRDI

Kanal yönetimi yaptığı açıklama ile mali durumun artık sürdürülemez olduğunu belirterek yayınlara son verme kararı aldı.

VEDA PAYLAŞIMI

Bu kararla birlikte yüzlerce kişi işsiz kalırken bir paylaşım da Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız’dan geldi. Aynı zamanda Erman Toroğlu’nun program partneri olan Onur Yıldız, bir veda paylaşımı yaptı.

Erman Toroğlu ile fotoğrafını koyan Onur Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ekol TV'nin bugün yayın hayatına son vermesi nedeniyle kanalımızla yollarımız ayrıldı ve Ekol Futbol'u noktaladık. Kanal yönetimine, spor servisindeki değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm kanal çalışanlarına çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeni bir kurumda yeni bir projeyle karşınızda olmak dileğiyle. Tüm izleyici ve takipçilerime sevgi ve saygılarımla.

SPOR KANALI GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA KAPANMIŞTI

Yaz aylarında bir de Ekol Sports adında bir kanal kurulmuş ve geçtiğimiz haftalar da yayın hayatını durdurmuştu.