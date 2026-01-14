Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe rekabetiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ali Koç ve Mourinho'nun gitmesinin ardından Fenerbahçe'de gözle görülür bir değişim olduğunu belirten Toroğlu, Sözcü'deki yazısında "Hiçbir şekilde rakiplerini muhatap almıyorlar. Onları kızdıracak bir şey de söylemiyorlar. Maçlardan sonra hakem beyanatları da vermiyorlar. Bu Galatasaray’ın işine gelmedi. Çünkü Galatasaray yöneticileri ve Okan Buruk, Ali Koç’u sinirlendirecek işler yapıp onun daha fazla fevri olmasını sağlıyordu ve bu da Fenerbahçe’ye zarar veriyordu. Şimdi bu pozisyonda Galatasaray eskiye devam ederse tabak gibi açıkta kalacak. Yani kendi kendilerine yumruk atmış olacaklar. O zaman da Galatasaray’ın yıllarca yaptığı, 'Hem yaparım hem bağırırım' şekli iyice ortaya çıkacak" yorumunu yaptı.

"EN FAZLA BAĞIRAN TAKIM GALATASARAY"

"Son 11 yılda Galatasaray’ın 6 şampiyonluğu var. Fenerbahçe’nin kaç şampiyonluğu var? Sıfır!" diyen Toroğlu, şöyle devam etti:

Erman Toroğlu: Fenerbahçe akıllanmış

"Ama 11 yılın geneline baktığında en fazla bağıran takım da Galatasaray. Bizler geçmişi çabuk unuturuz ama tablo ortada. Hakemleri en fazla korkutan takım Galatasaray ama suçladıkları takım Fenerbahçe. Bakınız yıllar önce Fenerbahçe camiası bir laf ortaya attı, neydi bu? 'Fenerbahçe Cumhuriyeti...' Bu iş öyle bir hale geldi ki herkesi kendisine antipatik yaptı. Kendilerini büyük gördüler, diğerlerini küçük. Son 3-4 yılda bu hastalık Galatasaray’a geçti. Bakınız, bu kadar fevri hareket ederseniz sonucuna katlanırsınız. En son bir ayda yaşadıklarımıza bakın. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş hapiste. Seyirciden ve Fenerbahçe yönetiminden fazla ses yok.

"ERDEN TİMUR İÇERİDE"

Erden Timur, o da içeride, seyirciden ve yönetimden yine bir ses yok. Ama Fenerbahçe Başkanı Saran’a soruşturma açılınca tüm camia başkanlarına sahip çıktı. O zaman insanlar bir şeyler yaparken hesaplarını da iyi yapsınlar. Öyle bağırmayla, çağırmayla, karşı taraflara saldırmayla bu iş olmuyor. Dursun Özbek “BEN BU SENE MUTLAKA ŞAMPİYON OLMALIYIM” diyor. Gerekçelerini de söylüyor ama ‘ESKİ ÇAMLARIN BARDAK OLMADIĞINI’, bu TFF’nin de eski TFF kadar Galatasaray’a omuz vermeyeceğini anlıyor."