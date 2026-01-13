Erman Toroğlu: Fenerbahçe akıllanmış

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray karşısındaki performansı sonrası Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı. Toroğlu ayrıca Sarı - Lacivertli takımın eski hatalardan nasıl ders çıkardığını da anlattı.

Erman Toroğlu’ndan Süper Kupa finali sonrası dikkat çeken bir yorum geldi: Fenerbahçe çok takımın başını yakar.
Spor yazarı ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa finalini köşesinde değerlendirdi.
Toroğlu, Sarı - Lacivertlilerin derbide taktiksel açıdan doğru hamleler yaptığını belirterek, “Fenerbahçe her şeyiyle doğru işler yaparak Galatasaray’ı yendi. 90 dakika boyunca rakibine istediğini yaptı. Çok akıllı oynadılar. Galatasaray’ın üstüne fazla gitmediler çünkü bu durumda arkada boşluk bırakılır. O alanı Galatasaray’a vermediler” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE AKILLANMIŞ"

Toroğlu, Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasına dikkat çekerek, ikinci yarıda ligde birçok rakibi zor durumda bırakacağını söyledi ve şu değerlendirmede bulundu:

  • Fenerbahçe akıllanmış, nokta transferler yapmaya başlamış.
  • Samsun’dan alınan Musaba süratli bir oyuncu.
  • Yeni transfer Guendouzi çabuk bir orta saha.
  • Kadroda Kerem ve Duran gibi hızlı isimler var.
  • Türkiye Ligi ağır oynanıyor, bu tip oyuncular kilitleri kolay açar.
  • Fenerbahçe bunun meyvesini toplayacak.

"CESARET YOK"

Toroğlu ayrıca maçın 4. dakikasındaki penaltı pozisyonuna değindi ve “Bana göre net penaltı. ‘Arkadaşından geldi’ denilebilir ama o mesafede kolunu o kadar açamazsın. Aynı hakem 20. dakikadaki el pozisyonunu veriyor. Pozisyonlar aynı, biri ceza sahası içinde olunca cesaret yok.” yorumunda bulundu.

