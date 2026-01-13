Galatasaray'ın kapısından dönmüştü: Şimdi Fenerbahçe'yi nasıl yeneceklerini açıkladı

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında bu akşam İtalya'nın güçlü takımı Igor Gorgonzola Novara ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00.

Novara'nın en büyük kozu olan Belçikalı smaçör Britt Herbots, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Herbots, sezon başında Galatasaray'a transfer olacaktı.

Geçen sezon Savino Del Bene'de oynayan Belçikalı oyuncu son anda tercihini Igor Gorgonzola Novara'dan yana kullanmıştı.

"NEREDEYSE TÜRKİYE'YE TRANSFER OLUYORDUM"

Herbots, transferiyle ilgili şunları söylemişti:

"Gelecek yıl neredeyse Türkiye'de oynayacaktım. Ama sonuçta İtalya'da gerçekten iyi hissediyorum.

Hande Baladın'dan kötü haber

Novara'dan teklif aldım ve sonra Novara'ya gitmeye karar verdim. Ama asla asla deme. Belki gelecekte gelirim."

"KUSURSUZ BİR MAÇ OYNAMALIYIZ"

26 yaşındaki oyuncu bu akşam Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili de açıklamalarda bulundu. Herbots, Voleybolun Sesi'ndeki habere göre şunları söyledi:

"Bu maçın zorluk derecesinin farkındayız. Şu anda dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı hem de onların sahasında oynayacağız. Servislerde çok agresif olmalıyız. Sahadan galibiyetle ayrılmak için kusursuz bir maç oynamalıyız. Sahaya yürek ve hırs koymamız çok önemli. Bunlarla fark yaratabiliriz."