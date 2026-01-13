Galatasaray'ın kapısından dönmüştü: Şimdi Fenerbahçe'yi nasıl yeneceklerini açıkladı

Galatasaray'ın kapısından dönmüştü: Şimdi Fenerbahçe'yi nasıl yeneceklerini açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Novara'nın Belçikalı yıldızı Britt Herbots'u sezon başında Galatasaray istemişti. Ancak son anda İtalyan takımına transfer olmuştu. Herbots, Fenerbahçe'yi nasıl yeneceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında bu akşam İtalya'nın güçlü takımı Igor Gorgonzola Novara ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00.
Novara'nın en büyük kozu olan Belçikalı smaçör Britt Herbots, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Herbots, sezon başında Galatasaray'a transfer olacaktı.

whatsapp-image-2026-01-13-at-10-16-30.jpeg

Geçen sezon Savino Del Bene'de oynayan Belçikalı oyuncu son anda tercihini Igor Gorgonzola Novara'dan yana kullanmıştı.

"NEREDEYSE TÜRKİYE'YE TRANSFER OLUYORDUM"

Herbots, transferiyle ilgili şunları söylemişti:

whatsapp-image-2026-01-13-at-10-15-58.jpeg

"Gelecek yıl neredeyse Türkiye'de oynayacaktım. Ama sonuçta İtalya'da gerçekten iyi hissediyorum.

Hande Baladın'dan kötü haberHande Baladın'dan kötü haber

Novara'dan teklif aldım ve sonra Novara'ya gitmeye karar verdim. Ama asla asla deme. Belki gelecekte gelirim."

"KUSURSUZ BİR MAÇ OYNAMALIYIZ"

26 yaşındaki oyuncu bu akşam Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili de açıklamalarda bulundu. Herbots, Voleybolun Sesi'ndeki habere göre şunları söyledi:

whatsapp-image-2026-01-13-at-10-10-07.jpeg

"Bu maçın zorluk derecesinin farkındayız. Şu anda dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı hem de onların sahasında oynayacağız. Servislerde çok agresif olmalıyız. Sahadan galibiyetle ayrılmak için kusursuz bir maç oynamalıyız. Sahaya yürek ve hırs koymamız çok önemli. Bunlarla fark yaratabiliriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Spor
Fenerbahçe'ye akılları karıştıran Katar teklifi: En-Nesyri için gözünü kararttı
Fenerbahçe'ye akılları karıştıran Katar teklifi: En-Nesyri için gözünü kararttı
Galatasaray'da ne oluyor? "Okan Buruk istiyor yönetim istemiyor"
Galatasaray'da ne oluyor? "Okan Buruk istiyor yönetim istemiyor"
İstifası konuşulan Abdullah Kavukcu Milano'ya gitti
İstifası konuşulan Abdullah Kavukcu Milano'ya gitti