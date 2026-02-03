Erman Toroğlu Galatasaray Fenerbahçe farkını açıkladı: Kimin lehine olduğunu anlattı

Erman Toroğlu Galatasaray Fenerbahçe farkını açıkladı: Kimin lehine olduğunu anlattı
Yayınlanma:
Eski hakem Erman Toroğlu, şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farkın hangi tarafın lehine olduğunu açıkladı. Toroğlu, imkanlarının aynı olmadığını ileri sürdü.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Toroğlu, şampiyonluk yarışı yapan iki takım arasındaki farkı hangi takımın lehine olduğunu anlatarak açıkladı. Toroğlu, Sözcü'de yer alan yazısında, "Pazar akşamı Rams Park’ta Galatasaray, Kayserispor’u bakır sahanda biraz tereyağı üzerine pastırmayı koyup dört tane de yumurta kırıp kızarmış ekmekle bir güzel yedi. Hem de taraftarlarına keyif veren bir futbolla. Bu sonuç Fenerbahçe’nin Kocaeli karşısında gerilmesine yol açmış. Çünkü Kocaeli, Kayserispor’a göre daha bir takım. Takım ama görüntü var ses yok" yorumunu yaptı.

Erman Toroğlu dayanamadı: Stüdyoyu bastıErman Toroğlu dayanamadı: Stüdyoyu bastı

Fenerbahçe'nin çok etkili bir santrforu olmadığı için orta sahadan pozisyonuna girecek oyunculara bel bağlamış durumda olduğunu belirten Toroğlu, "Onun için de oyunu hep arkada kontrol ediyor, çok fazla çıkamıyor. İşin ikinci ilginç yönü Fenerbahçe forvetinde topu alıp saklayacak, defans ve orta sahayı rahatlatacak futbolcu tipi de yok. Fenerbahçe yönetimi şampiyon olmak istiyorsa ki istiyorlardır, etkili bir santrfor almak için paraları basmaları lazım" diye yazdı.

"OKAN'IN ELİNDEKİ İMKANLARLA TEDESCO'NUN İMKANLARI

Toroğlu, şöyle devam etti:
"Bir gün evvel Galatasaray’a bakıyorsunuz bir gün sonra Fenerbahçe’ye. İkisi arasında futbol farkı var. Kimin lehine? Sarı-kırmızılıların lehine. Okan’ın elindeki imkânla, Tedesco’nun elindeki imkân aynı değil. Birinin oynayacağı kartı çok daha fazla. Onun için insan yorum yaparken
zorlanıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Spor
TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaray'a yok
TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaray'a yok
Cansu Özbay: Uzun süredir bunu bekliyoruz
Cansu Özbay: Uzun süredir bunu bekliyoruz
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı