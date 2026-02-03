Erman Toroğlu dayanamadı: Stüdyoyu bastı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Konuk olduğu programda Erman Toroğlu'nun taklidini yapan İsmail Baki'ye sürpriz yapıldı. Baki taklit yaptığı sırada Erman Toroğlu stüdyoya girdi.

Komedyen İsmail Baki, 'Yasemin’in Penceresi' programına konuk oldu. Burada taklit yeteneklerini sergileyen İsmail Baki, yıllar önce Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu’nun yayınladığı Maraton programındaki konuşmaların taklidini yaptı.

ERMAN TOROĞLU STÜDYOYU BASTI

İsmail Baki, taklitleri yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Yorumcu Erman Toroğlu stüdyoya gelerek yayına dahil oldu.

TAKLİDİNİ BEĞENMİŞ

Erman Toroğlu, İsmail Baki’nin kendisi için yaptığı taklidi daha önce de izlediğini ve çok güldüğünü dile getirdi. Baki bir de Erman Toroğlu'nun yanında yeteneklerini gösterdi.

HACIOSMANOĞLU DA RİVA’DA AĞIRLAMIŞ

İsmail Baki ise İbrahim Hacıosmanoğlu’nun taklidini yaptıktan sonra TFF’ye davet edildiğini anlattı. Hacıosmanoğlu’nun kendisini ağırladığını söyleyen Baki, TFF Başkanı’nın da taklidinden memnun kaldığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

