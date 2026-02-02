Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler, 2-0 galip geldi.

Fenerbahçe’nin ilk golünün ardından yaşananlar tartışma konusu oldu. Golün ardından Fenerbahçeli futbolcular saha kenarında sevinirken tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Fenerbahçe dönülmez akşamın ufkundaydı hesabı Tedesco ödedi

SKRINIAR’IN HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Atılan maddelerden birisi Guedouzi’nin kafasına geldi. Olayın ardından tribünlere dönen Milan Skriniar önce ‘ağlama’ hareketi yaparken daha sonra tenasül uzvunu tuttu.

“DÜNYANIN HER YERİNDE KIRMIZIDIR”

Skriniar’ın hareketi sosyal medyada gündem olurken Ahmet Çakar, kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini savundu.

Sky Spor Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

Sahada rezil ötesi bir hakem var. Allah kahretsin. VAR hakemini de onu da. Bugün Skriniar cinsel organı tutup tribünlere bilerek isteyerek gösterdiği pozisyona VAR, hangi ahlaki anlayışla müdahale etmedi? Sen orada süs mankeni misin kardeşim? Skriniar ha dersin ki ‘Düzeltiyor mu? Kaşıyor mu? Orada mantar mı var?’

Skriniar’ın yaptığı tenasül uzvunu, cinsel organı tutup seyirciye iki defa göstermesi dünyanın her yerinde kırmızıdır. Buna müdahale etmeyen VAR hakemi ahlaksızlığı ödüllendirmiş olur ve kul hakkı yemiş olur.