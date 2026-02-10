Erman Toroğlu durmadı: Bırakın bu işleri devlet su işleri hocam götür!

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle ifadeye çağrılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika | Erman Toroğlu serbest bırakıldı

Toroğlu durmadı, dün akşam katıldığı programda yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"HERKES HERKESİ BİLİYOR"

Toroğlu, kulüplerin transferleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Yemeklerde falan söylüyorlar ya şu Corc'u pompalayın! Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Ankaragücü'ne falan. Ondan sonra söylüyorlar ya şu arkadaş gelecek, uçak kalkacak falan. Bırakın bu işleri. Ondan sonra beraber devlet su işleri yapıyorsunuz. Götür. Hocam götür. Herkes herkesi biliyor ama. Basında o o o diyorsun. Bu yönetici diyorsun hakem diyorsun."

"TFF'NİN ELİNDE LİSTE VAR"

Toroğlu, TFF'nin bahis listelerini de tam olarak açıklamadığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Evet dağ fare doğurdu. Ne düşündüler? Dünya kupası mı, Avrupa kupası mı dediler maçlar mı dediler. Dediler dediler. Ya başlamayacaktınız ya başlayınca devamını getirecektiniz. O zaman ceza verdiklerinize günah değil mi? Ben düşünemiyorum. Futbol Federasyonu yönetiminde, disiplinde MHK'de, kulüp başkanlarında yöneticilerinde hiçbirinin oynamadığını düşünemiyorum ya. Eee. Onlar nerede? Niye açıklamıyorsunuz? Biliyorsunuz bunları. Liste elinizde var. Listenin elinizde olduğunu biliyorum. Antrenörlerden de var ha. Listeler sizde var. Ama duyduğuma göre açıklamamaya karar vermişsiniz."