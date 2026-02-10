Erman Toroğlu durmadı: Bırakın bu işleri devlet su işleri hocam götür!

Erman Toroğlu durmadı: Bırakın bu işleri devlet su işleri hocam götür!
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, bir yayındaki sözleri nedeniyle savcılıkta ifade vermiş, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Toroğlu, katıldığı son yayında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle ifadeye çağrılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika | Erman Toroğlu serbest bırakıldıSon dakika | Erman Toroğlu serbest bırakıldı

Toroğlu durmadı, dün akşam katıldığı programda yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"HERKES HERKESİ BİLİYOR"

Toroğlu, kulüplerin transferleriyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Yemeklerde falan söylüyorlar ya şu Corc'u pompalayın! Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Ankaragücü'ne falan. Ondan sonra söylüyorlar ya şu arkadaş gelecek, uçak kalkacak falan. Bırakın bu işleri. Ondan sonra beraber devlet su işleri yapıyorsunuz. Götür. Hocam götür. Herkes herkesi biliyor ama. Basında o o o diyorsun. Bu yönetici diyorsun hakem diyorsun."

"TFF'NİN ELİNDE LİSTE VAR"

Toroğlu, TFF'nin bahis listelerini de tam olarak açıklamadığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Evet dağ fare doğurdu. Ne düşündüler? Dünya kupası mı, Avrupa kupası mı dediler maçlar mı dediler. Dediler dediler. Ya başlamayacaktınız ya başlayınca devamını getirecektiniz. O zaman ceza verdiklerinize günah değil mi? Ben düşünemiyorum. Futbol Federasyonu yönetiminde, disiplinde MHK'de, kulüp başkanlarında yöneticilerinde hiçbirinin oynamadığını düşünemiyorum ya. Eee. Onlar nerede? Niye açıklamıyorsunuz? Biliyorsunuz bunları. Liste elinizde var. Listenin elinizde olduğunu biliyorum. Antrenörlerden de var ha. Listeler sizde var. Ama duyduğuma göre açıklamamaya karar vermişsiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Spor
Erman Toroğlu sakın ha! Bu iki kelime uyarıdan çok tehdit kokuyor
Erman Toroğlu sakın ha! Bu iki kelime uyarıdan çok tehdit kokuyor
Beşiktaş'tan Cerny yalanlaması: Resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş'tan Cerny yalanlaması: Resmi açıklama yapıldı