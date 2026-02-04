Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris'e mağlup oldukları maçın ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'un takımdaki herkesi istifaya davet etmesinin haklı bir tepki olduğunu belirterek, bu durumun kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

ATAMAN'DAN OLAY HAREKET

Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken tribünlere yaptığı hareketle gündem oldu.

Sıkıntılı günler geçiren Türk teknik adam, Yunan taraftarlara klasik 'yumruk hareketini' yaptı ve skorbordu gösterdi.

Ataman'ın hareketi sonrası Panathinaikos tribünleri de Ataman'a coşku ile karşılık verdiler. Üst üste yaşanan yenilgiler sonrası Panathinaikoslu taraftarlar Ergin Ataman'ın yumruk şovuyla birlikte Real Madrid zaferini çılgınca kutladı.

"BANA DEĞİL HEPİMİZE SALDIRDI"

Ataman maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Giannakopoulos'un sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiden sonra Türk ve Yunan basınından birçok kişinin kendisini aradığını aktaran Ataman, "Başkan Giannakopoulos'un paylaşımına neden tepki vermediğimi sordular. Bu sorunun cevabı çok basit. O da benim gibi. Ben bazen basın toplantısında oyuncularıma saldırıyorum. O da sadece bana değil hepimize saldırdı. Bu normal. O tutkulu birisi. Kazanmak istiyor, bu işe emek veriyor, yatırım yapıyor ve para harcıyor. Başkan Giannakopoulos haklı." ifadelerini kullandı.

Ataman, kendisinin de bazen medya önünde oyuncularına karşı agresif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İSTİFA ÇAĞRISI EKSTRA MOTİVE ETTİ"

Bu kez o hepimize karşı agresif oldu. Haklıydı. Dürüst olmam gerekirse bu durum beni motive etti. Oyuncularla toplantı yaptık. Onlara önemli şeyler söyledim. Herkesin 8. şampiyonluğu beklediğini ama bunu unutarak sıradaki maça odaklanmalarını söyledim. İlk sezonumda hiç kimsenin beklemediği şekilde EuroLeague'de şampiyon olurken adım adım ilerledik. Her maç savaşmak zorundayız. Giannakopoulos'a saygı duyuyorum. Beni ekstra motive ettiği için ona teşekkür ederim.