Yunanistan karıştı: Ergin Ataman'a tehdit gibi videolu mesaj

Yayınlanma:
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris'e kaybettikleri maç sonrası çılgına döndü ve tehdit gibi bir paylaşım yaptı. Giannakopoulos, teknik ekip ve oyunculara istifa çağrısında bulunarak, ''Eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz'' dedi.

Yunanistan Erkekler Ligi'nde Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Aris deplasmanına çıktı.
Panathinaikos, mücadeleyi 102-95 kaybetti ve ligde 13 maç sonra kayıp yaşadı.
Kaybedilen maç sonrası Yunanistan karıştı!

PANATKINAIKOS BAŞKANI'NDAN TEHDİT GİBİ MESAJ

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris'e kaybettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma sert eleştirilerde bulundu.
Giannakopoulos, takımın performansından memnun olmadığını belirtti ve Ergin Ataman'a tehdit gibi bir mesaj verdi.
Yunan ekibinin başkanı, teknik ekip ve oyunculara istifa çağrısında bulundu.

''DÖNMEYE YÜZÜNÜZ VARSA İSTİFA EDERSİNİZ''

Dimitris Giannakopoulos yaptığı paylaşımda, "Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos!
Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN CEVAP VERECEK Mİ?

Giannakopoulos'un yaptığı bu açıklamalar Yunanistan'ı adeta karıştırırken, başantrenör Ergin Ataman'ın nasıl bir cevap vereceği merak edilmeye başlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

