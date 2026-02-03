Ergin Ataman'dan sürpriz karar

Panathinaikos'ta yaşanan Ergin Ataman krizi sonrasında Milli çalıştırıcı önemli bir karar aldı. Euroleague'deki Real Madrid maçı öncesi Ergin Ataman tüm kapıları kapattı.

Yunanistan Basketbol Ligi’nde Panathinaikos’un Aris’e deplasmanda 102-95 mağlup olması sonrası kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos’un sert açıklamaları gündeme damga vurdu.
Giannakopoulos sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başantrenörler, yardımcı antrenörler ve oyuncular; nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! 40 milyonluk bütçeyle Aris’e kaybedemezsiniz” diyerek Ergin Ataman ve ekibini hedef aldı. İstifa çağrısı niteliğindeki bu sözler, kulüp içinde büyük yankı uyandırdı.

SÜRPRİZ KARAR: KAPILARI KAPATTI

Tecrübeli koç Ergin Ataman, gerginliğe karşı sakin kaldı. Türk teknik adam takımını EuroLeague’de Real Madrid maçına hazırlarken sürpriz bir karar aldı. Ataman, son idmanı medyaya kapattı ve basın toplantısına da katılmadı. Ataman, geçtiğimiz sezon Panathinaikos’u hem Yunanistan Ligi şampiyonluğuna hem de EuroLeague zaferine taşıyarak kulübün uzun süren kupa özlemini bitirmişti.

pana.jpg

BAŞKAN GERİ ADIM ATTI

Tepkiler sonrası Giannakopoulos daha yapıcı bir açıklama yaptı. Evinden yayınladığı videoda, “Avrupa kupasını mayıs ayında tam buraya, şu küçük masanın üstüne koyacağım” diyerek hedefe odaklandığını belirtti. Yunan basını bu sözleri “geri adım” olarak yorumladı.

panapuan.png

