Ergin Ataman'a destek çıktı: İsrail'deki skandalın soruşturulmasını istedi

Maccabi Rapyd-Panathinaikos maçında İsrailli taraftarların Ergin Ataman'a yönelik çirkin tezahüratları için TBF'den kınama geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar için inceleme talep etti.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrailli taraftarların çirkin tezahüratlarının kınandığı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz" denildi.

"DİSİPLİN SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİNİ BEKİYORUZ"

Açıklamanın devamında, "Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:AA

