Ergin Ataman'a acı haber: İstanbul'a döndü

Yayınlanma:
Güncelleme:
A Milli Takımımızın ve Yunan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, annesi Gülten Ataman’ı kaybetti. Vefat haberini alan Ataman apar topar İstanbul'a geldi.

Deneyimli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ünlü teknik adam Atina'dan İstanbul'a döndü.
Gülten Ataman’ın cenazesi, Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yaptığı açıklamada, “A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

tbf.pngSIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYORDU

Panathinaikos koçıu Ergin Ataman, son günlerde Yunanistan'da sıkıntılı günler geçiriyordu. Yunan ligi ve Euroleague'de peş peşe gelen kayıplar sonrası Ataman eleştirilerin hedefinde yer almıştı ve istifa iddiaları gündeme gelmişti.

Ergin Ataman'ın Yunan taraftarlara hareketi olay yarattıErgin Ataman'ın Yunan taraftarlara hareketi olay yarattı

Avrupa Ligi'ndeki Real Madrid galibiyeti sonrası Ergin Ataman, maç sonrası iddialı açıklamalarda bulunmuş ve görevine devam ettiğini açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

