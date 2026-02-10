Ergin Ataman'a acı haber: İstanbul'a döndü

Deneyimli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ünlü teknik adam Atina'dan İstanbul'a döndü.

Gülten Ataman’ın cenazesi, Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yaptığı açıklamada, “A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

SIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYORDU

Panathinaikos koçıu Ergin Ataman, son günlerde Yunanistan'da sıkıntılı günler geçiriyordu. Yunan ligi ve Euroleague'de peş peşe gelen kayıplar sonrası Ataman eleştirilerin hedefinde yer almıştı ve istifa iddiaları gündeme gelmişti.

Avrupa Ligi'ndeki Real Madrid galibiyeti sonrası Ergin Ataman, maç sonrası iddialı açıklamalarda bulunmuş ve görevine devam ettiğini açıklamıştı.