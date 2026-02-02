Ergin Ataman Yunanistan'dan ayrılıyor: Atina basını yazdı

Yunanistan Ligi'nde Aris'e uzatmalarda 102-95 kaybeden Panathinaikos'ta, Ergin Ataman'ın diskalifiye edildiği maç sonrası Başkan Dimitrios Giannakopoulos çılgına döndü.

Maçın bitmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Giannakopoulos, "Koçlar, yardımcılar, hepiniz... Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz değil mi?'' dedi.

''UMARIM HEPİNİZ İSTİFA EDERSİNİZ''

Konuşmasını sürdüren Panathinaikos Başkanı, ''Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız! Koçlar, asistan koçlar, hepiniz. Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya geri döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz.

Oyuncular da dahil! Oyuncular, koçlar, asistan koçlar. Hepiniz bizi rezil ettiniz. Atina’ya döner dönmez hepiniz istifa etmelisiniz. Hepinize yazıklar olsun! Hakemler hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum, 40 milyonluk bir bütçeyle Aris’e kaybedemezsiniz. Basketbol oynamaya başlayın, nerede olduğunuzu anlayın. Bravo size'' ifadelerini kullandı.

Yunanistan karıştı: Ergin Ataman'a tehdit gibi videolu mesaj

YUNAN BASINI YAZDI: ATAMAN AYRILIYOR

Yunan basınından Gazetta'nın ''Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılıyor'' başlıklı haberinde Ergin Ataman'ın sezon sonunda Panathinaikos'ta devam etmemeyi ciddi olarak düşündüğü yazıldı.

Ergin Ataman'ın istifa etme ihtimalini de değerlendirdiği ve her iki tarafın da karşılıklı anlaşarak yolları ayırabileceği ifade edildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

''Ergin Ataman'ın takımın yönetiminden istifa etme olasılığını değerlendiriyor olması ve bu senaryoda mantık, her iki tarafın da karşılıklı anlaşarak ayrılacağını, ancak Ergün Ataman'ın makul bir tazminat alacağını söylüyor. Yine de, gelişmeler her an değişebildiğinden, kimse kesin bir şey söyleyemez.

60 yaşındaki teknik direktör sonunda ayrılırsa, ertesi gün neler olabilir? Tüm işaretler, Christos Serelis'in sezonu sonuna kadar takımı yönetme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor, ancak yine de tüm olasılıklar açık. Sonuçta, bunu daha önce de yaptı ve oyuncuların desteğini de arkasında''

ANADOLU EFES - ATAMAN İDDİASI!

Haberin devamında Ergin Ataman - Anadolu Efes iddiası da yer alırken, "Ataman'ın ayrılığı düşünmesinin nedeni, Anadolu Efes'in Kokoskov'un yerine gelen Pablo Laso'ya bir buçuk yıllık sözleşme vermemiş, sadece sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış olmasıdır. Belki de, ama belki de değildir! Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz." notu düşüldü.