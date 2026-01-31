Ergin Ataman: Utanç verici

Ergin Ataman: Utanç verici
Yayınlanma:
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Asvel'i yenmelerine rağmen bazı oyuncularını eleştirdi. Ataman, "Bazıları utanç verici bir şekilde oynadı. Bu seviyede oynayamazlar, bu yüzden sadece oynayabilecek olanları kullanacağız” dedi.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Ergin Ataman, EuroLeague'in 25. haftasında deplasmanda ASVEL'i 79-78 yendikleri maçın ardından bazı oyuncularını eleştirdi.

Ataman, "Maçı kontrol ediyorduk ve maçın kritik anlarında birkaç sayı farkla öndeydik. Maçın son iki dakikasında utanç verici hatalar yaptık ve onların farkı kapatmasına izin verdik, ama oyunda üstünlüğümüz vardı. Bulunduğumuz bu aşamada maçları kazanmak çok önemli. Kostas Sloukas çok iyi bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşmamıza yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

"SON İKİ DAKİKADA HATALAR YAPTIK"

Ataman, şöyle devam etti:
“Her maç önemlidir. ASVEL kendi sahasında tehlikeli bir takımdır, ama bugün buraya galibiyet almak için kararlı geldik ve savunmamız mükemmeldi. Son iki dakikada hatalar yaptık ve rakibe sayılar kazandırdık; ancak Kendrick Nunn yokken Sloukas sorumluluğu üstlendi, Grant de aynı şekilde. Neyse ki bu seviyede oynayabilen ve yardımcı olabilecek bazı oyuncularımız var, çünkü bazıları utanç verici bir şekilde oynadı ve bu seviyede oynayamazlar, bu yüzden sadece oynayabilecek olanları kullanacağız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

