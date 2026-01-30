Malachi Flynn Türk oldu: Ergin Ataman'dan haber bekliyor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın ABD’li oyun kurucusu Malachi Flynn, Türk vatandaşlığına geçti.

27 yaşındaki oyuncunun vatandaşlık işlemleri tamamlandı ve kulüp, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı” ifadelerini kullandı.



MİLLİ TAKIM İÇİN ADAY

Flynn’in, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası turnuvalarda kadro derinliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk vatandaşı olan Flynn Ay Yıldızlı form için Ergin Ataman'dan haber bekliyor.

Yıldız oyuncu NBA’de Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons formaları giydi.

2025-26 sezonu başında Bahçeşehir Koleji kadrosuna dahil oldu.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Flynn, saha içi liderliği ve skorer özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu gelişme, hem Bahçeşehir Koleji’nin ligdeki iddiasını güçlendirdi hem de Türk basketbolunun milli takım düzeyinde yeni bir alternatif sağladı. Özellikle Flynn’in NBA tecrübesi, milli takım için büyük önem taşıyor.