Eren Elmalı kırmızı kart görmeli miydi penaltılar doğru mu? Fırat Aydınus açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin bu sezon 12. maçına çıktığını belirten Aydınus, Hürriyet'teki yazısında "Tecrübesizliğinden kaynaklanan eksiklikleri göze çarptı" yorumunu yaptı.

EREN ELMALI'NIN SARI KARTI

Maçın 21. dakikasında Eren Elmalı'nın Cardozo'ya yaptığı faulle ilgili Aydınus, "Eren Elmalı’nın Cardozo’ya faulü kırmızı kart olmaz çünkü burada dirseğini bir silah gibi kullanmıyor. Kafa topuna çıkarken rakibine karşı kontrolsüz bir hareketi var. Sarı kart yeterli" ifadelerini kullandı.

Aydınus şöyle devam etti:

"Maçın 24. dakikasında Bilal’in Osimhen’e yaptığı hareket penaltıydı, karar doğru. VAR’a bırakmadan verdi.

34. dakikada Lemina’ya çıkan sarı kart yanlış. 45+1’de 2. sarı beklenen pozisyon için gelen görüntüler müdahalenin olup olmadığını göstermiyor. Farklı bir açı gelip temas olduğu gözüküse 2. sarı kartı gerektirir.

90. dakikadaki penaltıda bir hakem için beklenmeyeni beklemek önemli kriter. Bir metre mesafede önü açık olan pozisyonda sekerek doğal konumda olmayan kola gelen topta penaltı kararı verilmesi doğru. Ancak bunu VAR’a bırakması hakemin hanesine eksi yazar."