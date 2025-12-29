İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda bahis operasyonu kapsamında Nef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

22 SAYFALIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesini veren Erden Timur, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Galatasaraylı taraftarların desteğiyle karşılaşan Erden Timur’un emniyette verdiği 22 sayfalık ifadesi de ortaya çıktı.

“BİRKAÇ DEFA KARARSIZ KALIP SİLDİRMEK İSTEDİM”

Savunmasında sahibi oldu Nef’in kurulduğu günden bugüne yaptığı sosyal sorumluluk projelerini anlatan Erden Timur, sonlarda ise bunları sildirip sildirmemek konusunda yaşadığı kararsızlığı dile getirdi.

Erden Timur’un “İfademde bunları yazdırırken birkaç defa da kararsız kalıp sildirmek istedim. İfademi alan memur arkadaşım buna şahittir. 15 yıldır bunların neredeyse hiç birini anlatmadım bile. En az bugünkü değeri 4 – 5 milyar TL’yi bulan bu yardımları yapan NEF’in ve şahsımın böyle şeylerle itham edilmesi, anılması, maalesef çok büyük haksızlık. Aynı zamanda da söz konusu iddialarda geçen rakamlar çerçevesinde de bakıldığında hiçbir mantıkla bağdaşmamaktadır” dediği görüldü.

SAĞLANAN DESTEKLER

Erden Timur’un ifadesine göre Nef’in yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ise şu şekilde: