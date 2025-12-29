Erden Timur’un ifadesinde sildirmek istediği kısım ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda bahis operasyonu kapsamında Nef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.
22 SAYFALIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki ifadesini veren Erden Timur, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Galatasaraylı taraftarların desteğiyle karşılaşan Erden Timur’un emniyette verdiği 22 sayfalık ifadesi de ortaya çıktı.
“BİRKAÇ DEFA KARARSIZ KALIP SİLDİRMEK İSTEDİM”
Savunmasında sahibi oldu Nef’in kurulduğu günden bugüne yaptığı sosyal sorumluluk projelerini anlatan Erden Timur, sonlarda ise bunları sildirip sildirmemek konusunda yaşadığı kararsızlığı dile getirdi.
Erden Timur’un “İfademde bunları yazdırırken birkaç defa da kararsız kalıp sildirmek istedim. İfademi alan memur arkadaşım buna şahittir. 15 yıldır bunların neredeyse hiç birini anlatmadım bile. En az bugünkü değeri 4 – 5 milyar TL’yi bulan bu yardımları yapan NEF’in ve şahsımın böyle şeylerle itham edilmesi, anılması, maalesef çok büyük haksızlık. Aynı zamanda da söz konusu iddialarda geçen rakamlar çerçevesinde de bakıldığında hiçbir mantıkla bağdaşmamaktadır” dediği görüldü.
SAĞLANAN DESTEKLER
Erden Timur’un ifadesine göre Nef’in yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ise şu şekilde:
- 86.721 aileye geçim desteği sağlandı.
- 15.567 aile kira desteği programı ile desteklendi.
- 5.350 kadın Hay Atölye programı ile desteklendi.
- 6.592 hastaya tedavi veya ilaç desteği sağlandı.
- 12.690 öğrenciye burs verildi.
- Anaokulu ve ilkokul düzeyinde toplam 32 adet okul yapılıp bağışlandı.
- Birçok okula laboratuvar ve atölye desteği sağlandı.
- 38 köy okuluna ayni yardımlar ve destek sağlandı.
- Orman yangınlarında zarar gören 480 ev tamamen yenilendi.
- Afrika'da Gambiya ve Senegal'de yapılan yardımlarla on binlerce kişiye destek sağlandı.
- Yemen'de savaş zamanında 6 sağlık merkezi yapılarak on binlerce anne ve çocuğa destek sağlandı.
- Türkiye'deki deprem, sel, yangın ve mülteci krizi gibi tüm afetlerde milyonlarca insana afet anında ve sonrasında ayni ve maddi yardımlar yapıldı.
- Gazze'de savaş süresince on binlerce kişiye yardımlar ulaştırıldı.