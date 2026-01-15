En Nesyri dev teklifi reddetti

En Nesyri dev teklifi reddetti
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın teklifini İngiltere'de oynamak istemediğini belirterek reddetti. Everton, golcü oyuncu için 20 milyon euroluk opsiyonlu kiralama teklifi sunmuştu.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan ve dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da merak konusu olmaya başladı.
Bu isimlerin başında gelen Youssef En Nesyri'ye Everton, Napoli ve Al Sadd takımları talip olmuştu.

EN NESYRI'DEN EVERTON'A YANIT

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile finale çıkan Youssef En Nesyri, Everton'a süpriz bir geri dönüş yaptı.

DEV TEKLİFİ REDDETTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, En Nesyri için 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı.
Ancak En Nesyri, İngiltere'de oynamak istemediğini ifade ederek yapılan bu teklifi reddetti.

AL SADD'IN TEKLİFİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca En Nesyri'yi kadrosuna katmak isteyen bir diğer takım olan Al Sadd'ın da yaptığı teklif ortaya çıktı.
Al Sadd'ın Faslı golcünün 6.5 milyon euroluk yıllık ücretinin tamamını karşılama ve 5 milyon euro kiralama ücreti garantisi verdiği ifade edildi.
En Nesyri'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

