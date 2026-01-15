Selçuk İnan Kocaelispor'un aldığı cezayı açıkladı

Selçuk İnan Kocaelispor'un aldığı cezayı açıkladı
Süper Lig'de ikinci yarı başlarken Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan temkinli konuştu. Transfer konusunda da değinen İnan, Kocaelispor'un ceza aldığını takıma takviye yapılamayabileceğini söyledi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, transfer ihtiyacına rağmen mevcut kadroya güvendiğini söyledi. Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Selçuk İnan, Brunga Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, “Lig başlayacağı için heyecanlıyız, taraftarımızı özledik. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakip formsuz gibi görünse de ligin en önemli ekiplerinden biri” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR ENDİŞESİ

İnan, Trabzonspor’un kadro kalitesine dikkat çekerek, “Biz rakibin güçlü yönlerini biliyoruz ve analiz ediyoruz. Takımıma güveniyorum. Doğru planla, doğru oyunla mücadele edersek buradan da kazanarak çıkabiliriz” dedi.

"ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR"

Trabzonspor’un formda oyuncusu Ernest Muçi hakkında da konuşan İnan, “Önemli oyuncuları var. Muçi, Zubkov ya da kim oynayacaksa bilmiyoruz ama önlemimizi takım olarak alacağız. Ona gol attırmamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sezon başındaki kötü performansa değinen İnan, “İlk 7 haftadaki gibi değiliz. O dönemde transferler geç geldi, fiziksel eksiklerimiz vardı. Şimdi bir oyun anlayışımız var. Son 8-9 haftada sadece bir mağlubiyet aldık. Amacımız her maçta puan almak” dedi.

"CEZAMIZ VAR"

Selçuk İnan, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
2-3 oyuncuya ihtiyacımız var ama bildiğim kadarıyla bir cezamız var.
Bu nedenle transfer yapmak zor görünüyor. Hiç şikayet etmedim, etmeyeceğim.
Mevcut oyuncularımıza güveniyorum.
Transfer olmasa bile bu ligi güzel bir yerde bitireceğiz.

Kocaelispor’un kanat oyuncusu Can Keleş de, devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Hocamız bana özgüven verdi. İkinci devrede gol ve asist katkısıyla taraftarımızı mutlu edeceğim” dedi. Keleş, büyük takımların Kocaeli’de kolay maç oynamadığını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

