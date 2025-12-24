Emekli olsun deniyordu: 90. dakikada ortaya çıkıp herkesi şaşırttı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa Futbol arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK favori olarak çıktığı maçta sürpriz bir beraberlik aldı.

TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol ise Iğdır deplasmanından 1 puanla dönerek büyük sevinç yaşadı.

EMEKLİ OLSUN DEDİLER

Aliağa Futbol'a beraberliği getiren gol ise 90. dakikada geldi. Herkes maç 2-1 Iğdır'ın üstünlüğüyle bitecek derken sahneye Aliağa'nı 37 yaşındaki deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek çıktı. Sezon başında emekli olsun denilen Ahmet takımının beraberlik golünü atarak herkesi şaşırttı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Alagöz Holding Iğdır FK: 2 - Aliağa Futbol: 2