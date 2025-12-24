Emekli olsun deniyordu: 90. dakikada ortaya çıkıp herkesi şaşırttı
Türkiye Kupası'na ilginç Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa Futbol arasında oynana maç damgasını vurdu. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu 90. dakikada sahneye çıktı ve herkesi şaşırttı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa Futbol arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK favori olarak çıktığı maçta sürpriz bir beraberlik aldı.
TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol ise Iğdır deplasmanından 1 puanla dönerek büyük sevinç yaşadı.
EMEKLİ OLSUN DEDİLER
Aliağa Futbol'a beraberliği getiren gol ise 90. dakikada geldi. Herkes maç 2-1 Iğdır'ın üstünlüğüyle bitecek derken sahneye Aliağa'nı 37 yaşındaki deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek çıktı. Sezon başında emekli olsun denilen Ahmet takımının beraberlik golünü atarak herkesi şaşırttı.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Alagöz Holding Iğdır FK: 2 - Aliağa Futbol: 2
- Stat: Iğdır Şehir
- Hakemler: Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, Ramazan Ufuk Avdaş
- Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk (Dk. 45 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 65 Oğuz Kaan Güçtekin), Abdul Malik Yılmaz (Dk. 65 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Mendes), Conte, Caner Cavlan, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Koita (Dk. 86 Beraat Keser), Serkan Asan (Dk. 11 Cebrail Karayel)
- Aliağa Futbol: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Asil Adıgüzel), Mustafa Saymak (Dk. 90 Emir Saral), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Dk. 65 Erhan Kartal), Necati Özdemir, Yunus Emre Kahya (Dk. 78 Furkan Say), Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Dk. 90 Serhat Dayan)
- Goller: Dk. 37 Veli Çetin, Dk. 90 Ahmet İlhan Özek (Aliağa Futbol), Dk. 38 Özder Özcan, Dk. 73 Rotariu (Alagöz Holding Iğdır FK)
- Sarı kartlar: Dk. 22 Eysseric, Dk. 87 Koita, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 29 Göktuğ Yılmaz, Dk. 61 Kerem Paykoç (Aliağa Futbol)