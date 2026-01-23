Elif Şahin imzayı attı

Milli voleybolcu Elif Şahin, Eczacıbaşı Dynavit'le yeni sözleşme imzaladı.

2020'den bu yana Eczacıbaşı forması giyen Elif Şahin'in sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, imza töreninde şu açıklamayı yaptı:

“Elif’le sözleşmemizi uzatmak, kulübümüzün sportif vizyonunun önemli bir parçası. 19 yaşında kulübümüze katıldığından bu yana, Elif hem gelişimiyle hem de istikrarıyla kulübümüz için olduğu kadar A Kadın Milli Takımımız için de önemli bir değer haline geldi.

Kulübümüzün ve Türk voleybolunun değerli isimlerinden biri olan Elif, sahadaki katkısının yanı sıra takım kültürüne uyumu, çalışma disiplini ve karakteriyle de bizim için çok kıymetli bir oyuncu.

Birlikte gelişmeye ve uzun vadeli bir yapı kurmaya önem veriyoruz. Bu sözleşme uzatmasının, önümüzdeki dönemde takımımıza güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz.”

ELİF ŞAHİN: KOCAMAN BİR AİLENİN PARÇASIYIM

Elif Şahin ise şunları söyledi:

“Bu takımda olmaya devam etmek benim için gerçekten çok özel. Burada sadece voleybol oynamıyorum; birlikte güldüğümüz, zorlandığımız ve başardığımız kocaman bir ailenin parçasıyım. Her gün daha iyisini yapmak için beni motive eden bir ortamın içinde olmak bana büyük bir heyecan veriyor."