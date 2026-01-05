Efsane Eskişehirspor'a gitmedi: İstanbul'da eski hocasıyla buluştu

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Süper Lig'in efsane takımı Eskişehirspor'un eski futbolcusu Onur Arı'nın yeni adresi belli oldu.

Eskişehirspor'un transfer listesinde bulunan ve adı Eskişehir ekibiyle de anılan golcü oyuncu, 3. Lig ekibi Beykoz İshaklı ile anlaşma sağladı.

ESKİ HOCASININ YANINA GİTTİ

Beykoz’un başında görev yapan Eskişehirli teknik direktör Emre Özbayer, Onur’un bu kararı almasında belirleyici isimlerden biri oldu.

Onur Arı, bir dönem teknik direktör Emre Özbayer ile birlikte çalışmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun, Özbayer ile yapacağı çalışma planı ve kulübün sezonun ikinci yarısına yönelik hedeflerinin karar sürecinde etkili olduğu belirtildi.

ESKİŞEHİRSPOR'UN HEDEFİ 2. LİG

3. Lig ekibi Eskişehirspor, ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 30 puanla 3. sırada yer alıyor.

Eskişehir ekibi, sezon sonunda adını bir üst lige yazdırmak istiyor.