Veda paylaşımı yapmıştı: Galatasaray Carutasu'yu bırakmadı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda Alexia Carutasu ve Eylül Akarçeşme Yatgın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray İlkin Aydın'a "tamam" dedi iş bitti!

VEDA PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Carutasu, 2025'e veda ederken yaptığı paylaşım ile gündem olmuştu. Galatasaray'ın başarılı ismi, ''yeni başlangıçlar'' paylaşımı yapmış, Carutasu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak edilmişti.

GALATASARAY CARUTASU'YU BIRAKMADI

Mintonette'de yer alan habere göre; Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu ve Eylül Akarçeşme Yatgın ile yola devam etme kararı aldı.

GALATASARAY'IN DURUMU

Sultanlar Ligi'nde 14 maça çıkan Galatasaray Daikin, 10 galibiyet alırken 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 10 Ocak Cumartesi günü sahasında Kuzeyboru ile karşılaşacak.

CEV Kupası'nda da yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turunda Bevo Roeselare ile mücadele edecek.