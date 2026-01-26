Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara isyan etti

Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara isyan etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, Göztepe maçından sonra yaptığı paylaşımda sarı lacivertli taraftarlara isyan etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı lacivertli takımın yediği golden sonra tribünlerde bazı taraftarlardan kaleci Ederson'a tepki geldi.

2024/11/08/hbfb.jpgTaraftarlar, Brezilyalı file bekçisini yediği golde hatalı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

"ÇOK FAZLA NANKÖRLÜK YAŞADIK"

Tepkilere Ederson suskun kalırken eşi Lais Moraes dayanamadı.

Fenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktıFenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Lais Moraes, şu ifadeleri kullandı:

Ederson'un eşi Lais Moraes 40 yıllık Fenerbahçeli çıktı
"Önce başka bir video paylaşmıştım ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum. Futbol dünyasında yeni değilim; bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemden geçtiğine inanmıyorum, kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin… sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

