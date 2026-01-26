Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara isyan etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertli takımın yediği golden sonra tribünlerde bazı taraftarlardan kaleci Ederson'a tepki geldi.

Taraftarlar, Brezilyalı file bekçisini yediği golde hatalı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

"ÇOK FAZLA NANKÖRLÜK YAŞADIK"

Tepkilere Ederson suskun kalırken eşi Lais Moraes dayanamadı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Lais Moraes, şu ifadeleri kullandı:



"Önce başka bir video paylaşmıştım ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum. Futbol dünyasında yeni değilim; bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemden geçtiğine inanmıyorum, kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin… sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum."