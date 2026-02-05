Ebrar İtalyanları çıldırttı!

Ezcacıbaşı Dynavit, deplasmanda Vero Volley Milano'yu devirirken, müthiş oynayan Ebrar Karakurt İtalyan seyircileri çıldırttı. MVP seçilen Ebrar'ı ıslıklayan İtalyanlar bir de yabancı madde fırlattı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında, deplasmanda İtalya'nın güçlü ekibi Vero Volley Milano’yu kıran kırana geçen maçta 20-25, 25-18, 25-16, 21-25 ve 15-13’lük setlerle 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İtalyan seyirciler, setlerin en kritik anlarında sahneye çıkarak oyunu çeviren Ebrar Karakurt'un performansı karşısında adeta çıldırdı. Maç sayısını Ebrar'ın almasının ardından tribünde tepkiler daha da arttı, bu sırada milli oyuncumuza tribündeki bir kadın yabancı bir madde fırlattı.
Ebrar isabet almadan kurtulurken, tribündeki Türk taraftarlar tepki gösterdi.

ÖDÜL ALIRKEN DE ISLIKLADILAR

20 sayı yapan Ebrar, 16 hücum, 2 blok ve 2 servis sayısıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Buna daha da sinirlenen İtalyanlar, ödül töreni yapılırken bu kez de toplu halde ıslıkladılar.

"BABAYLA ZOR YARIŞIRLAR"

Ebrar, maçtan sonra şunları söyledi:
"Milano çok kaliteli bir takım ve çok zorlu bir maçtı. Maç boyunca inişler ve çıkışlar yaşadık ama son sete, son sayıya kadar mücadeleyi bırakmadık. Bu takımla gurur duyuyorum ve play-off oynamadan çeyrek finale kalmayı gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizim için çok güzel bir haber. Takımıma, teknik ekibe ve kızlara teşekkür ediyorum.”
Sosyal medyadan da paylaşım yapan Ebrar, "Babayla zor yarışırlar, Şampiyonlar liginde çeyrek finaldeyiz" diye yazdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

