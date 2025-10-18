Dursun Özbek ''Türkiye'de bir ilk'' diyerek açıkladı

Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin 11 Ekim’de yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 18 Ekim’e ertelendi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantı, saat 10.00’da başladı.

Toplantıda Divan Kurulu Başkanı Eşref Alaçayır seçildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek’in konuşması:

"Bu kürsüde her yıl aynı heyecanla, aynı sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişine, bugününe, yarınına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurudur."

"Bugünkü konuşmamı 3 ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. 1: Geçen sene elde ettiğimiz sportif başarılar, 2: Projelerimizin son durumları ve son olarak da bazı finansal konulara değineceğim."

"Erkek futbol takımımız, 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında bir onur madalyasıdır.

Ayrıca şampiyonluğumuzu Yenikapı'da 1 milyondan fazla taraftar ile kutladık.""Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

"Basketbolda NBA Avrupa projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aslantepe'de basketbol salonu için NBA yetkilileri destek vermek istiyor. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamalarımızdan çok etkilenmişler."

"Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır.

İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var.

21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir."

"Kulübümüze Riva'da 30 dönümlük yeni arazi kazandırdık. Bu arazi önümüzdeki dönemde de ek gelir sağlayacaktır. Mecidiyeköy binasındaki projeden 13 milyon dolar gelir bekliyoruz."