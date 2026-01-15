Dursun Özbek imkansız için harekete geçti

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Milano’ya gönderdiği Abdullah Kavukcu aracılığıyla Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmeyi hedefliyor.

Sarı - Kırmızılı taraftarlar İtalya'dan gelecek müjdeli haberi beklerken Hakan Çalhanoğlu konusunda yaşanan belirsizlik üzerine Özbek harekete geçti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer görüşmeleri için Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’yu Milano’ya gönderdi.

Özbek’in hedefinde, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu var. Başkanın, yaz döneminde yaklaşık 20 kaleciyle görüşüp son anda Uğurcan Çakır’ı kadroya katması gibi, bu kez de Çalhanoğlu transferinde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İMKANSIZ TRANSFERİ BİTİRECEK Mİ?

Inter ile sözleşmesini henüz uzatmayan Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor ancak Inter, 30 milyon euro bonservis talebinde geri adım atmıyor. Kontra Spor'un haberine göre buna rağmen Özbek, yıldız futbolcuyu Sarı - Kırmızılı formaya kazandırmak için kararlı.

ALTERNATİFLER LİSTESİ DE TAMAM

Galatasaraylı yetkililer, İtalya’da yalnızca Çalhanoğlu için değil, diğer orta saha adaylarıyla da temaslarını sürdürüyor. Sarı - Kırmızılıların alternatif listesi de hazır.

Fofana (Milan)

Koopmeiners (Juventus)

Ugarte (Manchester United): Teknik direktör değişikliği nedeniyle şimdilik geri planda.

ISRARDAN VAZGEÇMİYOR

Galatasaray yönetimi, orta sahaya yapılacak takviyelerle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedeflerine daha güçlü bir kadroyla yürümek istiyor. Dursun Özbek’in Çalhanoğlu transferinde izleyeceği strateji transferin geleceğini belirleyecek. Özbek'in ısrarlı tutumu Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.