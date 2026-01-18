Dursun Özbek apar topar soyunma odasına gitti: Konuşması ortaya çıktı

Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasına indi. Özbek, takıma moral konuşması yaptı.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip, 73. dakikada Mohamed Bayo’nun golüyle öne geçti. Galatasaray'ın beraberlik golü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray’da taraftarlar, Dursun Özbek yönetimini protesto etti. Geciken transferleri eleştiren taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.

DURSUN ÖZBEK SOYUNMA ODASINA İNDİ

Karşılaşmayı protokolden takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son düdüğün ardından soyunma odasına indi.

MORAL KONUŞMASI YAPTI

Burada takıma bir konuşma yapan Dursun Özbek, takıma moral verdi. Atletico Madrid maçını hatırlatan Dursun Özbek, galibiyete inandığını dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

