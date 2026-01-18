Dursun Özbek apar topar soyunma odasına gitti: Konuşması ortaya çıktı
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip, 73. dakikada Mohamed Bayo’nun golüyle öne geçti. Galatasaray'ın beraberlik golü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’dan geldi.
TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ
Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray’da taraftarlar, Dursun Özbek yönetimini protesto etti. Geciken transferleri eleştiren taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.
DURSUN ÖZBEK SOYUNMA ODASINA İNDİ
Karşılaşmayı protokolden takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son düdüğün ardından soyunma odasına indi.
MORAL KONUŞMASI YAPTI
Burada takıma bir konuşma yapan Dursun Özbek, takıma moral verdi. Atletico Madrid maçını hatırlatan Dursun Özbek, galibiyete inandığını dile getirdi.