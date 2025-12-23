Dünyaca ünlü yıldız Rafinha'dan kötü haber

Dünyaca ünlü yıldız Rafinha'dan kötü haber
Yayınlanma:
Brezilyalı yıldız on numara Rafinha, 32 yaşında diz sakatlıklarının kronikleşmesi nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Futbolseverleri üzen haber Rafinha'dan geldi. Brezilyalı yıldız futbolcu Rafinha, aldığı kararı resmen duyurdu. Yıldız oyuncu 32 yaşında futbolu bıraktığını resmen açıkladı.
Rafinha, kariyeri boyunca yaşadığı diz problemleri nedeniyle futbola veda etti.

3 BÜYÜK SAKATLIK YAŞADI

2017’de menüsküs sakatlığı, 2018’de çapraz bağ yırtığı, 2021’de diz sakatlığı yaşayan oyuncu, bu sorunların kronikleşmesi sonucu futbolu bırakma kararı aldı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

  • Rafinha futbola Barcelona altyapısında başladı.

  • Inter’de kiralık olarak forma giydi.
  • Paris Saint Germain’de oynadı.
  • Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Arabi’de görev yaptı.

SON PERFORMANSI:

  • Yıldız 10 numara 2023 - 24 sezonunda Al-Arabi formasıyla
  • 22 maça çıktı.
  • 7 gol attı.
  • 4 asist yaptı.

Rafinha, kariyerinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyerek dikkat çekmiş, son yıllarda ise sakatlıkların gölgesinde mücadele etmişti.
Futbolu bırakma kararıyla birlikte Brezilyalı yıldızın yeni dönemde teknik direktörlük kariyerine imza atması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

