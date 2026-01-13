Dünya rekortmeni Bengisu Avcı buzda yüzecek

Dünya rekortmeni Bengisu Avcı buzda yüzecek
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü rekortmen yüzücümüz Bengisu Avcı, bu kez buz yüzme parkurlarında kulaç atacak.

Dünya'nın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olarak tanımlanan Ocean's 7 etabını tamamlayan ilk Türk olan Bengisu Avcı, iklim değişikliğine dikkat çektiği serisinin ardından bu kez de buz yüzme parkurlarında kulaç atacak.

Bengisu Avcı tarihe geçti: Okyanusları aştıBengisu Avcı tarihe geçti: Okyanusları aştı

Ocean’s 7’yi bitiren ilk ve tek Türk ünvanını alan Bengisu Avcı, buzullardaki erimeye dikkat çekmek için buz yüzme serisine başlayacak.

bengisu-avci-doga-icin-buzda-yuzecek-1112778-330333.jpg

Dünya rekortmeni Bengisu, İtalya’nın Cavazzo kentinde 16-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek IISSA Buz Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağa, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde sıfır derecede yüzecek.

ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI

Bengisu Avcı, geçen yıl İtalya’da IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekoru kırarak altın madalya alırken 100 metre kelebekte birinci olmuş ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.

bengisu-avci-doga-icin-buzda-yuzecek-1112779-330333.jpg

2024 yılında Hollanda-Amsterdam’daki IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda 1000 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada birinci olan yüzücümüz, 4x50 metrede de Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker ile birlikte birincilik kürsüsünü paylaşmıştı.
Bengisu Avcı, "Ocean’s 7 benim için bir meydan okumanın ötesinde iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin altını çizdiğim bir süreç oldu. Şimdi de okyanuslardan denizlere ve göllere doğru adım atarak buzulların erimesi, göllerin kurumasını ön plana alacağım. İtalya’daki şampiyonada bunun ilk kulaçlarını atacağım" dedi.

