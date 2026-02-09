Diagne "Beni aradılar" dedi Amedspor'da yer yerinden oynadı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, son maçında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Amedspor bu galibiyetle 24 maçta 49 puana ulaştı.

Amedspor'da Sinan Kaloğlu şampiyonluk ateşini yaktı

Amedspor'u zirvede tutan kadronun önemli futbolcusu Mbaye Diagne de gol sayısını 20'ye çıkardı. Diagne, gol krallığı yarışında da ilk sıradaki korudu.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Mbaye Diagne'nin maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım viral oldu ve Amedspor camiasını adeta salladı.

Diagne, şu ifadelere yer verdi:

"Verilen sözler tutulmak içindir. Amedspor’dan beni arayıp ‘Süper Lig’i hedefliyoruz’ dedikleri günü çok iyi hatırlıyorum.

Beş gün düşündüm ve ‘Evet, şampiyon olmak için geliyorum’ dedim.

Kolay olmayacağını biliyorum ama takım arkadaşlarıma güveniyorum.

Her maç bir final. İçeride de dışarıda da kazanmalıyız. Henüz bitmedi, böyle devam etmeliyiz.

Maşallah… Artık her maç bir final.”

Diagne'nin paylaşımına büyük ilgi gösteren Amedsporlu taraftarlar paylaşıma beğeni yağdırdı.