Diagne "Beni aradılar" dedi Amedspor'da yer yerinden oynadı

Diagne "Beni aradılar" dedi Amedspor'da yer yerinden oynadı
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'da golcü futbolcu Diagne'nin paylaşımı olay oldu. Diagne, Amedspor'a geliş sürecini anlatırken, şampiyonluğun şifresini de verdi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, son maçında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Amedspor bu galibiyetle 24 maçta 49 puana ulaştı.

Amedspor'da Sinan Kaloğlu şampiyonluk ateşini yaktıAmedspor'da Sinan Kaloğlu şampiyonluk ateşini yaktı

Amedspor'u zirvede tutan kadronun önemli futbolcusu Mbaye Diagne de gol sayısını 20'ye çıkardı. Diagne, gol krallığı yarışında da ilk sıradaki korudu.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Mbaye Diagne'nin maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım viral oldu ve Amedspor camiasını adeta salladı.

whatsapp-image-2026-02-09-at-15-12-40.jpeg

Diagne, şu ifadelere yer verdi:
"Verilen sözler tutulmak içindir. Amedspor’dan beni arayıp ‘Süper Lig’i hedefliyoruz’ dedikleri günü çok iyi hatırlıyorum.
Beş gün düşündüm ve ‘Evet, şampiyon olmak için geliyorum’ dedim.
Kolay olmayacağını biliyorum ama takım arkadaşlarıma güveniyorum.
Her maç bir final. İçeride de dışarıda da kazanmalıyız. Henüz bitmedi, böyle devam etmeliyiz.
Maşallah… Artık her maç bir final.”
Diagne'nin paylaşımına büyük ilgi gösteren Amedsporlu taraftarlar paylaşıma beğeni yağdırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Spor
La Liga ekibini bıraktı koşa koşa 2. Lig'de şampiyonluğa giden takıma geldi
La Liga ekibini bıraktı koşa koşa 2. Lig'de şampiyonluğa giden takıma geldi
Göztepe 3 kişilik ekip kurdu: Trabzonspor da istedi
Göztepe 3 kişilik ekip kurdu: Trabzonspor da istedi
Derbinin hakemi geceyi hastanede geçirdi: Olaylı maç Sakarya'yı ayağa kaldırdı
Derbinin hakemi geceyi hastanede geçirdi: Olaylı maç Sakarya'yı ayağa kaldırdı