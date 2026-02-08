Amedspor'da Sinan Kaloğlu şampiyonluk ateşini yaktı

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenerek liderliğini korudu. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, maçtan sonra şampiyonluk açıklaması yaptı.

Amedspor, TFF 1. Lig'de Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini korudu ve şampiyonluğa bir adım daha attı.
Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da maçtan sonra şampiyonluk ateşini yaktı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaloğlu, şunları söyledi:
"İyi bir oyun vardı. Rakip de iyi hazırlanmıştı, onlar için kazanılması gereken bir maçtı. Maç iyi başladı, ilk yarıda pozisyonlarımız da fazlaydı. Rakip 10 kişi kalınca oyun gücümüz arttı. Üstün bir oyun oynadık. Takımılı kutluyorum.

"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR"

Büyük takım oyunu oynadık ve gelişiyoruz. Kazanmayı bildik. Bizim için önemli olan böyle zor bir deplasmanda 3 puanı almaktı. Gelinen noktadan çok memnunum. Oyuncularımızın mücadelesinden çok memnunum. Şampiyonluk yolunda yürüyüşümüz devam ediyor. Seyircilerimiz buraya geldi onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Pendiksporlu kardeşlerimi de tebrik ediyorum, onlara da başarılar diliyorum. Bu maçı geride bırakacağız, önümüzdeki Sakaryaspor maçına odaklanacağız.

"TRANSFERLER BİZE GÜÇ KATTI"

Transferle yönetim kurulumuz çok ilgilendi. Bahis olaylarından dolayı çok oyuncumuz gitmişti. Yeni kaliteli oyuncuları kadromuza kattık. Son günlerde yapılan transferler bizim takımımıza güç kattı. Kulübümüzün kararıyla Poko bizden ayrıldı, önemli bir oyuncumuzdu. Kararı kulübümüz verdi. Bilgi kirliliği olmasın. Yönetim kurulumuz ve başkanımız yaptığımız transferlerde hem 30 yaş altına çok dikkat etti, hem de maddi külfet olmayacak oyuncular tercih etti."

