Amedspor 5.5 saat sonra lider oldu
TFF 1. Lig’de liderlik savaşında kıyası bir mücadele yaşanıyor. Esenler Erokspor, Hatayspor deplasmanında 5-0 kazanınca 1. sıraya yükseldi. Amedspor da Pendik’i İstanbul’da 2-0 mağlup edince 5 buçuk saat sonra liderliği Erokspor'dan geri aldı.

1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor ve Amedspor karşı karşıya geldi.
Amedspor, Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Diyarbakır ekibine 3 puanı getiren golleri 49. dakikada Adama Traore ve Mbaye Diagne attı.
Ev sahibinde Hakan Yeşil, 42. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
43. dakikada ise Pendikspor teknik direktörü Uğur Uçar kırmızı kart gördü.

5.5 SAAT SONRA LİDERLİĞİ GERİ ALDI

1. Lig'de liderlik yarışında kıyasıya bir mücadele yaşanırken Esenler Erokspor, Hatayspor'u deplasmanda 5-0 yenerek maç fazlasıyla 1. sıraya yükseldi.
Amedspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup edince 5 buçuk saat sonra Esenler Erokspor'dan liderliği geri aldı ve 49 puana yükseldi.

AMEDSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ SAKARYASPOR

Amedspor, 1. Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Pendikspor ise aynı gün saat 19.00'da Sarıyer'i konuk edecek.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Denic (Dk. 73 Ahmet Karademir), Clarke-Harris (Dk. 59 Berkay Sülüngöz), Wilks (Dk. 73 Thuram), Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Dk. 69 Cem Üstündağ), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Atakan Müjde), Traore (Dk. 69 Mehmet Yeşil), Hasani, Moreno (Dk. 69 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 81 Afena-Gyan), Diagne
Goller: Dk. 49 Traore, Dk. 60 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 42 Hakan Yeşil (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Murat Uçar, Dk. 45+1 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+1 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

