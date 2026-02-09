Dev maç öncesi Fenerbahçe'ye yasak gelebilir

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

EN UCUZ BİLET BİN 750 LİRA OLDU

Papara Park'ta sat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney - Kuzey Kale Arkası bin 750 lira olarak satışa sunuldu.

TARAFTARLAR KUYRUK OLUŞTURDU

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

DEPLASMAN YASAĞI GELEBİLİR

Misafir Tribün bilet satışı, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak. İl Spor Güvenlik Kurulu’nun karar alması doğrultusunda Fenerbahçe taraftarına deplasman yasağı gelebilir.

Trabzon'da Fenerbahçe izdihamı

ÖNCEKİ YILLARDA YASAK GELDİ

İki taraf arasında daha önce yaşanan gerginlikler nedeniyle Trabzon'da oynanan maçlarda Fenerbahçe'ye yasak gelmişti.

833 GÜNDÜR DERBİ KAZANAMIYORLAR

Trabzonspor, üç büyükler karşısındaki son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı. 833 gündür derbi galibiyetine hasret kalan Trabzonspor seriyi sonlandırmak istiyor.