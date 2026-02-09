Trabzon'da Fenerbahçe izdihamı

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte yağmura rağmen bilet satış gişelerinde adeta izdiham yaşandı.

Bordo mavili taraftarlar, özellikle Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktasının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Maçın misafir tribün bilet satışı ise İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karara göre yapılacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Papara Park'ta sat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney - Kuzey Kale Arkası bin 750 lira olarak satışa sunuldu.

