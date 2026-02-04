Deniz Çoban'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Kırmızı kart görmeliydiler

Deniz Çoban'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Kırmızı kart görmeliydiler
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Kocaelispor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Kayserispor maçlarındaki hakem kararlarını değerlendirirken, kırmızı kart görmesi gereken futbolcuları açıkladı.

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Kocaelispor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Kayserispor maçlarındaki yanlış olan hakem kararlarını tek tek açıkladı.
Çoban, Fanatik'teki habere göre; kırmızı kart görmesi gereken futbolcuları da saydı.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE: ALPER AKARSU

Çoban, Kocaelispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Akarsu için şu ifadeleri kullandı:
"Hakem maça aslında iyi başladı; küçük temaslarda oyunu kesmemek için çaba gösterdi. Ancak karar standardını maç boyunca koruyamadı. 37’de topsuz alanda Talisca’nın Show’a koluyla yaptığı hamlede sarı kartın yeterli olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: VAR devreye girebilirdiDeniz Çoban: VAR devreye girebilirdi

İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçe’nin golünün hemen ardından Edson Álvarez, Linetty’ye karşı tahrik edici bir sevinç gösterisi yaptı. Bu hareket kesinlikle ikinci sarı kartı –dolayısıyla kırmızıyı– gerektirirdi. (Álvarez’in maçın başındaki ilk sarı kartı hatalıydı.)
Gol sevinci sırasında Kocaeli tribünlerinden Fenerbahçeli oyunculara yabancı maddeler atıldı, bazı oyuncular isabet aldı. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcuların tribüne yönelik reaksiyonları oldu. Özellikle Asensio ve Oosterwolde’nin tepkileri sarı kart, Skriniar’ınki ise kırmızı kartla cezalandırılacak hareketlerdi. Hakem ekibi bu pozisyonları sahada değerlendiremedi; VAR’ın mutlaka devreye girmesi gerekiyordu."

GALATASARAY-KAYSERİSPOR: ADNAN DENİZ KAYATEPE

Deniz Çoban'ın Galatasaray-Kayserispor maçını yöneten Adnan Deniz Kayatepe ile ilgili de şu yorumu yaptı:
"22’de Eren Elmalı’ya verilen sarı kart haklı ve ölçülüydü. 25’te Galatasaray’a verilen penaltı doğru, kaleci Bilal’in sarı kartı da yerindeydi. 34’te Lemina’nın sarısı da kurallara uygundu.
Fakat ilk yarının sonuna doğru kaçırılan pozisyonlar arttı. 36’da Sallai’nin Cardozo’ya topsuz alanda yaptığı faule sarı kart çıkmaması eksik ka
En kritik an 45+1’de geldi: Lemina, rakibinin şut atacağı anda arkadan iterek vuruşu bozdu. Faulün yanı sıra ikinci sarı (ve kırmızı) kart çıkması gerekiyordu; çıkmadı. 54’te Noa Lang’ın kontrolsüz hareketine faul çalınmadı, oysa sarı kaçınılmazdı. 90+2’de Ahmet Kutucu’nun ortasında top Katongo’nun koluna çarptı. Hakem devam dese de VAR penaltıyı getirdi. Penaltı kararı tartışmasız doğruydu. Burada kural net: Savunmacının “bilerek” oynadığı top açık koluna gelirse oyun devam eder, savunmacının vücudundan “seken”top açık eline gelirse ihlal olur.ldı. İlk yarının uzatmalarında Abdülkerim’in topu koluyla oynadığı pozisyonda sarı verilmemesi de benzer bir hataydı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

