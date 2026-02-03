Deniz Çoban: VAR devreye girebilirdi

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini Marco Asensio ve Dorgeles Nene kaydetti.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İşte tartışmalı pozisyonlara yapılan yorumlar:

SKRINIAR'IN HAREKETİ

Bülent Yıldırım: Oyuncular reaktif bir beden dili gösterdi. Bu anlamda Oosterwolde ve Asensio'nun sarı kart görmesi gerekiyordu. Milan Skriniar'ın yaptığı ise aşırı bir beden dili kullanımıydı. VAR'ın müdahalesiyle Skriniar'ın ihracı gerekirdi.

Deniz Çoban: 4. hakem gelip pozisyonu görebilirdi. Görememesi durumunda VAR devreye girebilirdi. Çünkü tribüne karşı, tribünü galeyana getirecek hareketler yapmak minimum sarı kart. VAR'ın müdahale etmesi gerekirdi.

Bahattin Duran: Taç çizgisinde yaşanan istenmeyen olaylar var. Orada Fenerbahçeli oyuncular Asensio ve Oosterwolde sarı kart, Skriniar ise kırmızı kart.

ALVAREZ'İN SARI KART POZİSYONU

Bahattin Duran: Bence kontrolsüzlük yok. Yükseldiği kolunu omuza doğru bastırdı. Kolunu açıp vurmadı. Bu bir net faul ama sarı kart yorumuna katılmıyorum hakemin.

Bülent Yıldırım: Sarı karta katılmıyorum. El kol illegal şekilde kullanılmıyor. Kontrolsüz şekilde kullanılmıyor. Rakibi engellemek, topa sıçramasına izin vermemek için kullanılıyor. Sadece faul olduğu fikrindeyim.

Deniz Çoban: Sınır çok aşılmış değil. Ben de sarı kartı göstermemesi fikrindeyim.

KOCAELİSPOR'UN KIRMIZI KART BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: Benim gördüğüm kadarıyla Talisca sol elini kontrolsüz şekilde açıyor. Ben burada Talisca'nın yaptığı hareketin faul ve sarı kart olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Topsuz oyunda yapılan bir hamle. Sportmenliğe aykırı, şiddet yok. Ancak kolunu kaldırıp rakibini yüzüyle buluşturuyor. Net bir faul ve sarı karttı bu.

Deniz Çoban: Burada tartışılan konu niye kırmızı kart değil. Ben pozisyona şöyle bakıyorum; şiddet. Burada gaddarlık olayı yok. Burada Talisca oyuncudan kurtulmak istiyor. Benim de fikrim sarı kart.

RIVAS İÇİN KALKAN OFSAYT BAYRAĞI

Bahattin Duran: Yardımcı hakem yanlış ofsayt kaldırdı. Nedeni de çok basit. Oyuncu topu ayağından çıkarırken oyuncuya bakıyor.